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В администрации Заречного проводятся обыски в рамках дела о продаже земли

Новости Урала
30 августа, 10:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
По данным следствия, дело возбуждено по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"
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© AP Photo/Ivan Sekretarev

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Обыски проводятся сегодня в администрации города Заречный в Свердловской области в рамках ранее возбужденного дела о продаже нескольких земельных участков по заниженной стоимости. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Обыски идут в земельном и общем отделе администрации Заречного в рамках данного дела. Изымаем документы, интересующие следствие", - отметил он.

По данным следствия, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". "С июля 2013 по декабрь 2014 года сотрудники администрации Заречного предоставили гражданам в аренду, а затем в собственность за плату несколько земельных участков, расположенных вблизи деревни Гагарка, по явно заниженной выкупной стоимости. В результате бюджету городского округа Заречный причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей", - уточнил Шульга.

По его словам, в рамках возбужденного дела сотрудники Следственного комитета выполняют комплекс первоначальных следственных действий, направленных на тщательное установление обстоятельств заключения сделок и конкретных подозреваемых лиц. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие документация, сказал представитель СК.

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