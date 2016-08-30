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Музей, где можно повторить опыты Менделеева, откроется в 2017 году в Тюменской области

Новости Урала
30 августа, 12:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Он расположится в здании Тобольской мужской гимназии, построенном в 1770-е годы, где отец ученого был директором
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© Егор Алеев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Музей в честь открывателя периодического закона химических элементов Дмитрия Менделеева, посетители которого могут повторить опыты химика, начнет работу в 2017 году в Тобольске (Тюменская область). Об этом сообщила корреспонденту ТАСС заместитель директора по работе с фондами Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Любовь Жучкова.

"К концу 2017 года в Тобольске планируется открыть новый познавательно-развлекательный музей в честь Менделеева, в котором будут не только исторические экспозиции, но и специальные лаборатории. Посетители смогут совместно с сотрудниками и экскурсоводами повторить различные опыты известного химика - именно этим и уникален наш музей. Благодаря этому проекту мы надеемся заинтересовать и привлечь туристов и детей к исследовательской деятельности и науке", - сказала Жучкова.

Музей расположится в здании Тобольской мужской гимназии, построенном в 1770-е годы. "Здесь отец Дмитрия Менделеева был директором, а во флигеле рядом с этим зданием родился будущий ученый. Но так как эта пристройка не сохранилась, мемориальная комната Менделеева будет в гимназии. Кроме того, Дмитрий Иванович по стопам отца также работал здесь преподавателем, поэтому эти стены ему родные", - уточнила она.

Ранее в пресс-службе правительства области отметили, что интерактивный научно-технический музей Менделеева станет первым подобным в Тюменской области. По словам главы региона Владимира Якушева, музей будет еще одной точкой притяжения туристов в духовную столицу Сибири.

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