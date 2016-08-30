Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в России замок из "Игры престолов" напечатают на 3D-принтере на уральском заводе

Новости Урала
30 августа, 12:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Высота крепости будет достигать шесть метров без учета верхних пристроек, в здании будет располагаться служба охраны предприятия
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:57'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:57'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© Ринат Брылин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Первый в России замок из популярного телесериала "Игра престолов" напечатают на 3D-принтере на территории Екатеринбургского цементного завода. После окончания строительства в здании будет располагаться служба охраны, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор предприятия Ринат Брылин.

Смотрите также
Дрогон и Визерион: новые виды муравьев названы в честь драконов из "Игры престолов"

"Мы решили построить на территории завода с помощью 3D-принтера замок из цемента по макету крепости из сериала "Игра престолов". Ранее никто в России не строил здание на фундаменте с помощью такой технологии, поэтому мы надеемся, что будем в этом новаторами. Компьютер обрабатывает картину, после чего робот по указанным нами координатам возводит конструкцию", - сказал собеседник агентства.

По словам Брылина, высота крепости будет достигать шесть метров без учета верхних пристроек. "Выбор крепости из известного сериала связан с личными предпочтениями. Он необычной и сложной формы, поэтому было интересно попытаться его возвести. В дальнейшем в здании будет находиться служба охраны, так что в итоге у нас получится своеобразная сторожевая крепость", - добавил он.

Он также отметил, что строительство замка уже началось и завершится в конце сентября.

Смотрите также
Сыграй в престолы: угадай гербы и девизы Великих домов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама