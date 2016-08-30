Первый в России замок из "Игры престолов" напечатают на 3D-принтере на уральском заводе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Первый в России замок из популярного телесериала "Игра престолов" напечатают на 3D-принтере на территории Екатеринбургского цементного завода. После окончания строительства в здании будет располагаться служба охраны, сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор предприятия Ринат Брылин.
"Мы решили построить на территории завода с помощью 3D-принтера замок из цемента по макету крепости из сериала "Игра престолов". Ранее никто в России не строил здание на фундаменте с помощью такой технологии, поэтому мы надеемся, что будем в этом новаторами. Компьютер обрабатывает картину, после чего робот по указанным нами координатам возводит конструкцию", - сказал собеседник агентства.
По словам Брылина, высота крепости будет достигать шесть метров без учета верхних пристроек. "Выбор крепости из известного сериала связан с личными предпочтениями. Он необычной и сложной формы, поэтому было интересно попытаться его возвести. В дальнейшем в здании будет находиться служба охраны, так что в итоге у нас получится своеобразная сторожевая крепость", - добавил он.
Он также отметил, что строительство замка уже началось и завершится в конце сентября.