Тюменские хирурги первыми в РФ установили протез клапана для взрослых в сердце ребенка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа./ТАСС/. Тюменские кардиохирурги провели операцию по имплантации клапана для взрослого человека в сердце ребенка. Такая методика используется российскими врачами впервые, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе областной клинической больницы №1.
"Наш кардиохирург Кирилл Горбатиков провел уникальную для России операцию. Впервые был подобран взрослый биопротез клапана для ребенка и установлен напрямую в корень аорты, а не в аортальное кольцо. Все вопросы, связанные с этой операцией заранее обсуждались с главным кардиохирургом РФ Лео Бокерией, в совместной работе с которым и удалось выполнить технически сложную имплантацию. Операция была проведена успешно, ребенок уже выписан из больницы", - сказал в пресс-службе.
Как отметили в больнице, такое расположение клапана позволит сократить возможные осложнения и облегчить процедуру его последующей замены.
"Уже отработана практика, когда клапан вшивается в аортальное кольцо, но так как ребенок быстро растет, старый клапан быстро становится мал. Каждая последующая операция по замене клапана очень травматична и опасна для здоровья и жизни ребенка. Новая примененная методика и установленный протез не препятствуют росту аортального кольца, что через 10 лет позволит осуществить его безопасную замену на пожизненный", - добавили в пресс-службе.
По словам врачей, ребенку был установлен биологический бескаркасный протез. "С механическим протезом дети вынуждены пожизненно принимать разжижающий кровь препарат, что в процессе длительного применения существенно влияет на печень, а каркасные биологические протезы проблематично внедрять и извлекать в последующем. Новый вид позволяет минимизировать все эти негативные влияния", - уточнили в больнице.