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Прокуратура и СК проводят проверки по факту падения футбольных ворот на ребенка на Урале

Новости Урала
30 августа, 13:55 дата обновления: 30 августа, 15:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, сейчас он находится в реанимации
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© Станислав Григорьев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту травмирования ребенка футбольными воротами в Екатеринбурге. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Органами Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на малолетнего ребенка", - сказали там.

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По предварительным данным, 26 августа семья из четырех человек находилась в одном из дворов Екатеринбурга и играла в футбол. "Старший сын стоял на воротах, поймав мяч, он далеко пнул его, в связи с чем отец пошел за мячом, а мальчик в этот момент обеими руками повис на перекладине ворот. Под тяжестью ребенка ворота опрокинулись и упали ему на живот, родители высвободили мальчика и сразу же на своей машине направились с ним в травмпункт, откуда ребенок на скорой помощи был доставлен сначала в ближайшую больницу, а затем - в специализированную детскую", - пояснили в ведомстве.

В ходе доследственной проверки будут опрошены сотрудники управляющей компании и очевидцы. "Первоначально по этому поводу информация поступила в органы полиции, которыми были организованы проверочные мероприятия. В настоящий момент материалы проверки переданы в территориальное подразделение СК РФ в связи с тем, что в ситуации могут усматриваться признаки противоправных деяний, относящихся к подследственности СК России - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", либо "Халатность".

Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура также проводит проверку, в ходе которой будет устанавливаться, на балансе какой организации находятся данные футбольные ворота и игровая площадка, каким образом ворота были закреплены, затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. 

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