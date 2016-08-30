Представительство РЭЦ может быть создано в Свердловской области в сентябре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Представительство Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в структуру ВЭБа) может быть создано в Свердловской области к концу сентября. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса.
"Я даю такое поручение (о создании представительства РЭЦ - прим. ТАСС) областному Министерству экономики вместе с представителями Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) о необходимости проработать структуру и деятельность этого центра", - сказал губернатор.
В УТПП корреспонденту ТАСС пояснили, что решение о создании представительства будет принято в ближайшее время. "Появился новый инструмент под названием РЭЦ, где выделяются федеральные деньги для того, чтобы бизнесмены могли преодолеть существующие в этом направлении барьеры. Средства дойдут до региона только в том случае, если у нас будет создана такая структура", - уточнили в палате.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что более половины произведенной в Свердловской области продукции идет на экспорт. Регион экспортирует за рубеж металлы и изделия из них (в первую очередь медь), продукцию химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства.
В феврале 2015 года директор по региональному развитию РЭЦ Андрей Поляков на второй выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Екатеринбурге сказал, что РЭЦ планирует открыть свои представительства в экспортно ориентированных российских регионах.
РЭЦ - структура госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 года развивает государственную поддержку экспорта. В его структуру в декабре вошла "дочка" ВЭБа - агентство "Эксар", которое с 2011 года является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта.