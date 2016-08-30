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Жителю Челябинска, убившему болельщика ХК "Трактора", ужесточили приговор

Новости Урала
30 августа, 14:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Болельщик клуба Виталий Спиридонов был избит в ночь на 4 августа 2015 года и скончался, не приходя в сознание, в реанимационном отделении городской больницы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции ужесточил приговор Центрального районного суда Челябинской области, приговорив к 10 годам колонии строгого режима жителя Челябинска за убийство болельщика ХК "Трактор" Виталия Спиридонова. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Суд апелляционной инстанции признал доводы прокурора обоснованными и отменил приговор суда первой инстанции, вынес новый обвинительный приговор, которым признал Комила Джамилова виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ, по п. "а" ч. 2 ст. 112 УК РФ, и назначил наказание в размере 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

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Джамилов был осужден 1 июня по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" на 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Однако прокурор посчитал, что суд неверно квалифицировал его действия, и попросил отменить незаконный приговор и вынести новый.

Спиридонов был избит в ночь на 4 августа 2015 года и скончался, не приходя в сознание, в реанимационном отделении городской больницы. В ту же ночь Джамилов также избил двух друзей Спиридонова. Как сообщили ранее в челябинском управлении МВД, Джамилов был задержан в ночь на 12 августа . Его личность была установлена с помощью камер видеонаблюдения, так как Джамилов скрылся с места происшествия.

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