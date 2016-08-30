Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор ЯНАО предложил возобновить в РФ производство иммуноглобулина от сибирской язвы

Новости Урала
30 августа, 15:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Когда в этом году регион столкнулся со вспышкой инфекции, оказалось, что в стране нет постоянного производства данной вакцины
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин предлагает возобновить в России производство иммуноглобулина от сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Читайте также новости по теме:
Вспышка сибирской язвы на Ямале
© Донат Сорокин/ТАСС
Ученые доказали, что причиной вспышки сибирской язвы на Ямале стала аномальная жара
Специалисты Минобороны, ликвидировавшие вспышку сибирской язвы на Ямале, вернулись на Урал
Россельхознадзор вскрыл факты заготовки рогов оленей, зараженных сибирской язвой

"Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности предложил возобновить производство в России противосибиреязвенного иммуноглобулина. Когда в этом году Ямал столкнулся со вспышкой инфекции, оказалось, что в стране нет постоянного производства данной вакцины", - сказали в пресс-службе.

Производство на время возобновили по просьбе Минздрава РФ. "Пришлось ждать несколько дней, когда данные прививки будут изготовлены на заводе в Кирове, хотя вакцинация должна была начинаться немедленно", - уточнили в пресс-службе. На данный момент на Ямал доставили 127 тыс. доз прививок для людей и более 700 тыс. вакцин для животных.

Губернатор ЯНАО с учетом анализа работы по ликвидации последствий вспышки сибирской язвы также просит ускорить принятие ветеринарных правил по идентификации и учету животных, а также правил по клиническим рекомендациям оказания медпомощи больным сибирской язвой.

В Ямальском районе округа 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек, в больнице пока остается один ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Вспышка сибирской язвы на Ямале
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
5
Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет
6
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама