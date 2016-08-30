Губернатор ЯНАО предложил возобновить в РФ производство иммуноглобулина от сибирской язвы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин предлагает возобновить в России производство иммуноглобулина от сибирской язвы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
"Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности предложил возобновить производство в России противосибиреязвенного иммуноглобулина. Когда в этом году Ямал столкнулся со вспышкой инфекции, оказалось, что в стране нет постоянного производства данной вакцины", - сказали в пресс-службе.
Производство на время возобновили по просьбе Минздрава РФ. "Пришлось ждать несколько дней, когда данные прививки будут изготовлены на заводе в Кирове, хотя вакцинация должна была начинаться немедленно", - уточнили в пресс-службе. На данный момент на Ямал доставили 127 тыс. доз прививок для людей и более 700 тыс. вакцин для животных.
Губернатор ЯНАО с учетом анализа работы по ликвидации последствий вспышки сибирской язвы также просит ускорить принятие ветеринарных правил по идентификации и учету животных, а также правил по клиническим рекомендациям оказания медпомощи больным сибирской язвой.
В Ямальском районе округа 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек, в больнице пока остается один ребенок.