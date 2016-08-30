Отопительный сезон начался на Ямале из-за похолодания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.

"Муниципалитеты ориентируются на изменчивую северную погоду: если в течение пяти суток средняя температура окружающей среды опускается ниже плюс 8 градусов, тепло подается не только в социальные объекты, но и в жилые дома. Поэтому на прошлой неделе в связи с похолоданием отопительный сезон начался в Пуровском и Красноселькупском районах. Батареи нагрелись не только в школах, больницах и детсадах, но и в жилых домах", - сказали там.

Планируется, что в ближайшее время отопительный сезон начнется и в других муниципалитетах ЯНАО. "В настоящее время по всем муниципалитетам автономного округа активно завершается сдача объектов к осенне-зимнему сезону. Повсеместно осуществляется подача теплоносителя на объекты социальной сферы", - добавили в пресс-службе.