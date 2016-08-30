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Отопительный сезон начался на Ямале из-за похолодания

Новости Урала
30 августа, 15:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Сперва тепло в жилые дома и соцобъекты было подано в Пуровском и Красноселькупском районах
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.

"Муниципалитеты ориентируются на изменчивую северную погоду: если в течение пяти суток средняя температура окружающей среды опускается ниже плюс 8 градусов, тепло подается не только в социальные объекты, но и в жилые дома. Поэтому на прошлой неделе в связи с похолоданием отопительный сезон начался в Пуровском и Красноселькупском районах. Батареи нагрелись не только в школах, больницах и детсадах, но и в жилых домах", - сказали там.

Планируется, что в ближайшее время отопительный сезон начнется и в других муниципалитетах ЯНАО. "В настоящее время по всем муниципалитетам автономного округа активно завершается сдача объектов к осенне-зимнему сезону. Повсеместно осуществляется подача теплоносителя на объекты социальной сферы", - добавили в пресс-службе.

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