Отопительный сезон начался на Ямале из-за похолодания

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в некоторых районах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за похолодания. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора округа.
"Муниципалитеты ориентируются на изменчивую северную погоду: если в течение пяти суток средняя температура окружающей среды опускается ниже плюс 8 градусов, тепло подается не только в социальные объекты, но и в жилые дома. Поэтому на прошлой неделе в связи с похолоданием отопительный сезон начался в Пуровском и Красноселькупском районах. Батареи нагрелись не только в школах, больницах и детсадах, но и в жилых домах", - сказали там.
Планируется, что в ближайшее время отопительный сезон начнется и в других муниципалитетах ЯНАО. "В настоящее время по всем муниципалитетам автономного округа активно завершается сдача объектов к осенне-зимнему сезону. Повсеместно осуществляется подача теплоносителя на объекты социальной сферы", - добавили в пресс-службе.