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Более 40 тыс. нарушений по парковке и уборке улиц выявлены в Екатеринбурге с начала года

Новости Урала
30 августа, 15:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, августа. /ТАСС
Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 20 млн рублей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Более 40 тыс. нарушений, среди которых - парковка автомобилей на газонах и некачественная уборка улиц, выявили в Екатеринбурге за семь месяцев текущего года. Общая сумма наложенных штрафов составила порядка 20 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.

"За 7 месяцев 2016 года службами института квартальных в Екатеринбурге было выявлено 41,4 тыс. нарушений, составлено 6,7 тыс. протоколов, выписано штрафов на сумму 20 млн рублей. Среди наиболее распространенных нарушений - парковка транспорта на газоне - более 50% нарушений, плохая уборка территорий, самовольное переоборудование фасада здания и торговля в неотведенных для этого местах", - сказал он.

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Липович напомнил, что институт квартальных уполномоченных появился в городе три года назад по инициативе губернатора Свердловской области. "Для улучшения качества работы службы в этом году было запущено специальное мобильное приложение, с помощью которого жители могут фиксировать обнаруженные нарушения и отправлять фотографии специалистам. Они будут принимать соответствующие меры", - добавил он.

Как отметил директор Службы заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексей Беззуб, в дальнейшем планируется разработать информационную систему, в которой можно отслеживать маршрут обхода квартального, а он, в свою очередь, сможет следить за тем, где, к примеру, проходила уборка улиц. "Квартальный - это человек, который связывает муниципальную и частную территории. Он собирает информацию в рамках одного квартала. На мой взгляд, это уникальный эксперимент, который нужно просто развивать", - пояснил Беззуб.

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