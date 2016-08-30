Сотрудники Интерпола задержали на Урале уроженца Молдавии за мошенничество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники Интерпола и управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ РФ задержали уроженца Молдавии, подозреваемого в мошенничестве на $50 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба свердловской полиции.
"В ходе спецоперации был задержан мужчина 1987 года рождения, находящийся в межгосударственном розыске, в который его объявило МВД Республики Молдова за совершение мошенничества в крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2014-2015 годах в различных регионах Молдавии задержанный под предлогом оказания посреднических услуг по продаже и ремонту автомобилей обманным путем завладел шестью машинами, а также деньгами одного из потерпевших. Злоумышленник нанес ущерб на $50 тыс. После серии преступлений подозреваемый уехал из Молдавии в Россию.
"Он был задержан и доставлен дежурную часть отдела полиции номер 9 управления МВД России по Екатеринбургу. Проведена предэкстрадиционная проверка, по результатам которой фигурант заключен под стражу", - добавили в полицию.