Девять призеров и участников Олимпийских игр из Челябинской области получили премии

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградил денежными премиями призеров и участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.

"Борис Дубровский наградил денежными сертификатами призеров и участников Олимпиады в Рио. Всего - 9 южноуральских спортсменов, которые в составе сборной представляли такие виды спорта как дзюдо, водное поло, тхэквондо, бокс, бадминтон и пулевая стрельба", - сказал собеседник агентства.

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Ольга Горбунова и Эльвина Каримова, завоевавшие бронзу в составе сборной по водному поло, получили по 500 тысяч рублей. Анастасия Белякова, занявшая третье место в боксе (в весовой категории до 60 кг), получила 250 тысяч рублей.

"Остальные спортсмены, не сумевшие выиграть медали, награждены сертификатами на 200 тысяч рублей каждый", - отметила Клепинина.

Российские ватерполистки победили в матче за третье место команду Венгрии (основное время - 12:12, в серии пенальти - 7:6). Последний раз подобный результат на Олимпийских играх был 16 лет назад.

Белякова уступила техническим нокаутом в полуфинале олимпийского турнира в весовой категории до 60 кг француженке Эстель Мосли. В первом раунде она получила травму, после чего ее увезли с арены на коляске.