Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девять призеров и участников Олимпийских игр из Челябинской области получили премии

Новости Урала
30 августа, 17:00 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 30, августа. /ТАСС
Спортсмены получили от 200 до 500 тыс. рублей
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский наградил денежными премиями призеров и участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Ксения Клепинина.

"Борис Дубровский наградил денежными сертификатами призеров и участников Олимпиады в Рио. Всего - 9 южноуральских спортсменов, которые в составе сборной представляли такие виды спорта как дзюдо, водное поло, тхэквондо, бокс, бадминтон и пулевая стрельба", - сказал собеседник агентства.

СПЕЦПРОЕКТ
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Радость побед и горечь поражений спортсменов на Играх в Рио-де-Жанейро – в спецпроекте ТАСС

Ольга Горбунова и Эльвина Каримова, завоевавшие бронзу в составе сборной по водному поло, получили по 500 тысяч рублей. Анастасия Белякова, занявшая третье место в боксе (в весовой категории до 60 кг), получила 250 тысяч рублей.

"Остальные спортсмены, не сумевшие выиграть медали, награждены сертификатами на 200 тысяч рублей каждый", - отметила Клепинина.

Российские ватерполистки победили в матче за третье место команду Венгрии (основное время - 12:12, в серии пенальти - 7:6). Последний раз подобный результат на Олимпийских играх был 16 лет назад.

Белякова уступила техническим нокаутом в полуфинале олимпийского турнира в весовой категории до 60 кг француженке Эстель Мосли. В первом раунде она получила травму, после чего ее увезли с арены на коляске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама