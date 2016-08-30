Челябинский избирком исключил из состава ТИК подследственного бывшего главу Карабаша

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Избирком Челябинской области исключил из состава территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Карабаш бывшего главу муниципалитета Вячеслава Ягодинца, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту превышения полномочий. Об этом сообщила пресс-служба областного избиркома.
"Ягодинец Вячеслав Федорович освобожден от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Карабаш", - сказали в избиркоме. Ранее сообщалось, что Карабашский городской суд отправил Ягодинца под домашний арест на два месяца.
Бывший чиновник был задержан 12 августа. По данным следствия, в сентябре 2013 года в Карабаше был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец выделил деньги, не проведя госэкспертизу.
По данным открытых источников, Ягодинец в октябре 2009 года был назначен спецпредставителем губернатора Челябинской области в Карабаше. 14 марта 2010 года избран главой Карабашского городского округа, покинул этот пост в конце 2015 года.