Челябинский избирком исключил из состава ТИК подследственного бывшего главу Карабаша

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Избирком Челябинской области исключил из состава территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Карабаш бывшего главу муниципалитета Вячеслава Ягодинца, в отношении которого расследуется уголовное дело по факту превышения полномочий. Об этом сообщила пресс-служба областного избиркома.

"Ягодинец Вячеслав Федорович освобожден от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Карабаш", - сказали в избиркоме. Ранее сообщалось, что Карабашский городской суд отправил Ягодинца под домашний арест на два месяца.

Бывший чиновник был задержан 12 августа. По данным следствия, в сентябре 2013 года в Карабаше был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища. Ягодинец выделил деньги, не проведя госэкспертизу.

По данным открытых источников, Ягодинец в октябре 2009 года был назначен спецпредставителем губернатора Челябинской области в Карабаше. 14 марта 2010 года избран главой Карабашского городского округа, покинул этот пост в конце 2015 года.