Губернатор Челябинской области уволил находящуюся под следствием замминистра культуры

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил первого заместителя министра культуры Челябинской области Яну Комиссарову, в отношении которой расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Постановление об увольнении опубликовано на официальном сайте правительства области.
"Освободить Комиссарову Яну Николаевну от замещаемой должности первого заместителя министра культуры Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 1 сентября 2016 года по инициативе гражданского служащего", - говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что Комиссарова была задержана правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве. Детали дела пока не раскрываются.
По данным открытых источников, Комиссарова в 1996-2003 годах работала оперуполномоченным управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Челябинской области; в 2003-2011 годах старшим оперуполномоченным областного управления Госнаркоконтроля. В министерство культуры Челябинской области пришла в 2011 года на должность заместителя главы ведомства.