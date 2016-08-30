Почти 300 млн рублей дополнительно потратят на строительство и ремонт дорог в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Депутаты Челябинской городской Думы дополнительно направили 298 млн рублей на строительство и ремонт дорог в городе. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

"Челябинская казна пополнилась межбюджетными трансфертами на сумму 298 млн рублей. Дополнительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов городской инфраструктуры (дорог и мостов - прим. ТАСС)", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что больше половины от этой суммы (141 млн рублей) потребует строительство транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта. 26,5 млн рублей пойдет на реконструкцию автодороги "Меридиан" от улицы Гончаренко до Копейского шоссе. Ремонт моста через реку Миасс по проспекту Победы обойдется в 10 млн рублей. Начнется строительство улицы Университетская набережная на участке между улицами Молодогвардейцев и Чичерина.

Кроме того, на дополнительные деньги будет восстановлена улица Воровского от улицы Салтыкова до улицы Сони Кривой, планируется постройка автодорог в поселке Чурилово.

Ранее сообщалось, что около 1 млн кв. м дорог в Челябинске будет охвачено ремонтом в 2016 году. На проведение среднего и ямочного ремонта направлено около 700 млн рублей.

В ходе "прямой линии" 14 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что дорожные фонды регионов надо увеличить на 40 млрд рублей. "Думаю, что здесь нужно найти компромисс и как минимум один рубль (от повышения акцизов на топливо - прим. ТАСС) все-таки оставить в дорожных фондах регионов РФ", - сказал глава государства. Он также потребовал от руководителей ряда областей, в том числе Челябинской, обратить внимание на проблему качества дорог.