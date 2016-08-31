Директор уральского лагеря, где летом погиб ребенок, уволен после проверки прокуратуры

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Директор расположенного в Челябинской области детского лагеря "Тургояк" "Центра детско-юношеского туризма "Космос", где 15 июля погибла 13-летняя девочка, уволен по результатам прокурорской проверки. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в областной прокуратуре.
"По результатам прокурорской проверки учредителю детского лагеря "Тургояк" "Центра детско-юношеского туризма "Космос", где этим летом погибла 13-летняя девочка, учредителю лагеря - Комитету по делам образования Челябинска - было вынесено представление. По результатам рассмотрения представления, директор образовательной организации, воспитатель и вожатый лагеря в настоящее время уволены с занимаемых должностей", - сказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры сообщил, что прокурорская проверка выявила три нарушения в лагере "Тургояк" "Центра детско-юношеского туризма "Космос". Во-первых, у лагеря отсутствовал паспорт безопасности, согласованный с руководителями правоохранительных органов и утвержденный главой Миасского городского округа. Во-вторых, образовательная деятельность проводилась на основании лицензии, выданной в 2012 году прежнему юридическому лицу. В-третьих, не был в полной мере исполнен закон о санитарном благополучии при комплектовании отрядов туристского лагеря.
Ранее ТАСС сообщил, что Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки на территории детского лагеря "Тургояк" "Центра детско-юношеского туризма "Космос". По информации пресс-службы Следственного комитета России, вечером 15 июля она сорвалась с высоты, когда в составе группы детей и двух вожатых лагеря спускалась по крутому склону в районе хребта Заозерный.