Олени из Уральской резиденции Деда Мороза "сели на диету" к Новому году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Олени из Уральской резиденции Деда Мороза сбрасывают вес к Новому году - во время жаркого лета животные набрали от 10 до 15 кг. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор резиденции Наталья Скороходова.
"Сейчас олени сбрасывают вес к новому сезону. Лето было очень жарким, северные олени не могли бегать в таких погодных условиях, это опасно для их здоровья, поэтому животные набрали от 10 до 15 кг избыточного веса", - сказала Скороходова.
По ее словам, со 2 сентября у оленей начинается активная работа, уже в это время в резиденцию Деда Мороза начнут приезжать группы школьников на экскурсию, которая включает и катание на оленях. "Животные нам нужны в спортивной форме, поэтому как только спала жара, мы начали тренировки. Вес сбрасываем пробежками с нагрузкой и без", - отметила Скороходова.
Питание северных оленей не ограничивается, лишь незначительно скорректирован их рацион. "Мы скорректировали диету оленей, уменьшили корма с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, увеличили грубые корма", - пояснили в резиденции. Состав пищевого рациона оленей не разглашается.
Уральский Дед Мороз также начал тренировки. Он готовится к новому сезону в домашних условиях, поднимая 24-килограммовые гири. Гостей он пока не принимает.
В питомнике "Северное сияние", который является подразделением Уральской резиденции Деда Мороза, живут семь ездовых северных оленей. Питомник располагается на озере Балтым (Свердловская область). Уральская резиденция Деда Мороза ежегодно сезонно (в декабре-январе) пребывает в разных городах Свердловской области.