Бизнесмены из Югры презентовали партнерам из Индии инвестиционные проекты на 6,5 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31августа. /ТАСС/. Югорские бизнесмены презентовали инвестиционные проекты индийским партнерам, емкость проектов превышает 6,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра).

"Нас посетили представители группы компаний Gadgil Holdings Pvt. Ltd ("Гадгил Холдингс Пвт. Лтд") и директор Индо-Российской палаты Дюбей Прабхат Ранжан. Инвестиционная емкость представленных нашими бизнесменами проектов превышает 6,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

На встрече были представлены инвестиционные направления развития лесопромышленного холдинга, завода по производству базальтового волокна, комплекса по выпуску особо чистого кварцевого концентрата, проекта создания горнопромышленного кластера, а также предприятия по комплексной переработке сфагновых мхов.

"Кроме того, на инвестиционной карте Югры гостям показали готовые для реализации инвестпроектов промышленные площадки в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и других городах. Были отмечены места, на которых ведется строительство индустриальных парков", - добавили в ведомстве. В свою очередь, индийские гости сообщили, что больше всего их заинтересовали проекты развития промплощадок для индустриальных парков, комплекса по выпуску концентрата и предприятия по переработке мхов.

По итогам визита создана специальная рабочая группа, которая регулярно будет прорабатывать возможности реализации рассмотренных проектов. Сотрудничество с индийскими бизнесменами налажено благодаря международной промышленной выставке "Иннопром - 2016", где были проведены переговоры с главным министром штата Махараштра Республики Индия.