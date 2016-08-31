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Бизнесмены из Югры презентовали партнерам из Индии инвестиционные проекты на 6,5 млрд руб.

Новости Урала
31 августа, 11:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 31августа. /ТАСС
Были представлены инвестиционные направления развития лесопромышленного холдинга, завода по производству базальтового волокна, комплекса по выпуску особо чистого кварцевого концентрата и другие
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31августа. /ТАСС/. Югорские бизнесмены презентовали инвестиционные проекты индийским партнерам, емкость проектов превышает 6,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра).

"Нас посетили представители группы компаний Gadgil Holdings Pvt. Ltd ("Гадгил Холдингс Пвт. Лтд") и директор Индо-Российской палаты Дюбей Прабхат Ранжан. Инвестиционная емкость представленных нашими бизнесменами проектов превышает 6,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

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На встрече были представлены инвестиционные направления развития лесопромышленного холдинга, завода по производству базальтового волокна, комплекса по выпуску особо чистого кварцевого концентрата, проекта создания горнопромышленного кластера, а также предприятия по комплексной переработке сфагновых мхов.

"Кроме того, на инвестиционной карте Югры гостям показали готовые для реализации инвестпроектов промышленные площадки в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и других городах. Были отмечены места, на которых ведется строительство индустриальных парков", - добавили в ведомстве. В свою очередь, индийские гости сообщили, что больше всего их заинтересовали проекты развития промплощадок для индустриальных парков, комплекса по выпуску концентрата и предприятия по переработке мхов.

По итогам визита создана специальная рабочая группа, которая регулярно будет прорабатывать возможности реализации рассмотренных проектов. Сотрудничество с индийскими бизнесменами налажено благодаря международной промышленной выставке "Иннопром - 2016", где были проведены переговоры с главным министром штата Махараштра Республики Индия.

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