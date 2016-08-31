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Разработанный на Урале порошок для 3D-печати будет в два раза дешевле зарубежных аналогов

Новости Урала
31 августа, 12:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
На Уральском электрохимическом комбинате будет запущен специальный производственный участок
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Металлический порошок для аддитивных машин - принтеров для 3D-печати, разработанный учеными Уральского федерального университета (УрФУ), будет в два-три раза дешевле зарубежных аналогов. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе вуза.

"Производство порошка для аддитивных машин, разработанного по университетской технологии, запускают на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в топливную компанию ТВЭЛ ГК "Росатом", расположен в Новоуральске в Свердловской области - прим. ТАСС). Порошок будет в два-три раза дешевле зарубежных аналогов", - сказали там.

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В вузе отметили, что для создания порошка на комбинате будет запущен специальный производственный участок. "Университет разрабатывает передовые производственные технологии в рамках национальной технологической инициативы и создания конкурентоспособных на международном рынке производств совместно с индустриальными партнерами", - приводит пресс-служба слова первого проректора УрФУ Сергея Кортова.

Ранее директор Регионального инжинирингового центра (РИЦ) УрФУ Алексей Фефелов пояснил в беседе с корр. ТАСС, что производство будет запущено в первом квартале 2017 года. На УЭХК начнут создавать порошки из меди, алюминия, титана и никеля. Для этого на предприятии будет построена специальная установка, которая сможет производить до 50 т в год.

Впервые технологию производства металлических порошков для аддитивных машин презентовали на "Иннопроме-2015". По словам ученых, во время испытаний порошок проявил себя лучше зарубежных аналогов. А в этом году на международной промышленной выставке был представлен промышленный 3D-принтер стоимостью 30 млн рублей. На данный момент ученые также разрабатывают линейку из 14 отечественных аддитивных машин.

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