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Сорок новых образцов инженерной техники поступили в войска ЦВО по гособоронзаказу

Новости Урала
31 августа, 13:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
Среди них более двух десятков автокранов грузоподъемностью от 16 до 50 т, десять экскаваторов и четыре новые станции комплексной очистки СКО-10К "Гигиена"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Сорок новых образцов инженерной техники поступили в войска Центрального военного округа (ЦВО) по плану выполнения гособоронзаказа 2016 года. Об этом сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Поступило 40 новых образцов единиц инженерной техники. Среди них - более двух десятков автокранов грузоподъемностью от 16 до 50 т, десять экскаваторов и четыре новые станции комплексной очистки СКО-10К "Гигиена", которые в полевых условиях очищают воду от механических частиц и взвесей, антропогенных веществ, радионуклидов, обеззараживают от бактерий, вирусов", - сказал он.

По словам Рощупкина, новая техника направлена в соединения и воинские части, дислоцированные в республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской и Самарской областях, на Алтае и в Красноярском крае.

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