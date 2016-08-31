Сорок новых образцов инженерной техники поступили в войска ЦВО по гособоронзаказу

Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссеМосква 31 августа, 13:39
Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министраМеждународная панорама 31 августа, 13:34
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"Общество 31 августа, 13:09
Курская компания занялась производством пуленепробиваемого стеклаБанк историй успеха 31 августа, 13:07
Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской областиНовости Тюменской области 31 августа, 12:54
Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезонеСпорт 31 августа, 12:52
В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургииМосква 31 августа, 12:50
СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.Происшествия 31 августа, 12:26
Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в ПетербургеКультура 31 августа, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Сорок новых образцов инженерной техники поступили в войска Центрального военного округа (ЦВО) по плану выполнения гособоронзаказа 2016 года. Об этом сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Поступило 40 новых образцов единиц инженерной техники. Среди них - более двух десятков автокранов грузоподъемностью от 16 до 50 т, десять экскаваторов и четыре новые станции комплексной очистки СКО-10К "Гигиена", которые в полевых условиях очищают воду от механических частиц и взвесей, антропогенных веществ, радионуклидов, обеззараживают от бактерий, вирусов", - сказал он.
По словам Рощупкина, новая техника направлена в соединения и воинские части, дислоцированные в республиках Башкортостан и Тыва, Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новосибирской и Самарской областях, на Алтае и в Красноярском крае.