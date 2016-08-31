Ребенок случайно застрелил женщину на рыбалке в Югре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО - Югра) начали проверку по факту гибели женщины на рыбалке. По предварительным данным, ее случайно застрелил подросток, сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
"23 августа супружеская пара совместно с другом семьи и его малолетним племянником, 2005 года рождения, выехали в район Белого озера Нижневартовского района, где планировали несколько дней порыбачить. Утром 24 августа отдыхающие решили пострелять по бутылкам из пневматического ружья, принадлежащего одному из мужчин. Стрелять доверили также ребенку", - сказали в пресс-службе.
Из-за неосторожного обращения с ружьем одна из пуль попала женщине в голову. "От полученной травмы пострадавшая скончалась по дороге в больницу", - отметили в СУ СК.
По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по ее результатам будет принято процессуальное решение.