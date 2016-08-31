Объем поставок цветов, завезенных к 1 сентября на Урал, увеличился на 75%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Объем поставок цветов, завезенных в период с 15 по 30 августа в Свердловскую область ко Дню знаний, увеличился на 75% по сравнению с показателем прошлого года и составил 267 т. В 2015 году в регион поступило 153 т цветочной продукции, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"В этом году к 1 сентября в Свердловскую область завезли 267 т цветов, среди которых розы, герберы, хризантемы, альстрамерии, гвоздики и лилии. В прошлом году в регион прибыло 153 т цветов, то есть рост составил 75%", - сказали в ведомстве, не уточнив причин увеличения поставок.

В пресс-службе добавили, что цветы прибыли девятью сборными рейсами из Голландии. "На мировую цветочную биржу в Амстердам свозят цветы со всех уголков мира. Цветы, которые завезли в этом году, выросли в Эквадоре, Колумбии, Испании, Италии и других странах", - уточнили в таможенном управлении.

По данным Уральского таможенного управления, в этом году 14 февраля ко Дню Святого Валентина в регион было завезено 282 т цветов, а к Международному женскому дню - 608 т. По словам владельцев сети цветочных магазинов в Екатеринбурге, количество отечественных поставщиков ирисов и гербер увеличилось в этом году на 10-20%. Также на 30-40% больше стало российских тюльпанов, за исключением белых.