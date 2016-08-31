Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем поставок цветов, завезенных к 1 сентября на Урал, увеличился на 75%

Новости Урала
31 августа, 14:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
Цветы прибыли девятью сборными рейсами из Голландии, куда на мировую цветочную биржу в Амстердам их свозят со всех уголков мира
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Объем поставок цветов, завезенных в период с 15 по 30 августа в Свердловскую область ко Дню знаний, увеличился на 75% по сравнению с показателем прошлого года и составил 267 т. В 2015 году в регион поступило 153 т цветочной продукции, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Смотрите также
В Екатеринбурге отказались от цветов для учителей на 1 сентября ради помощи больным детям

"В этом году к 1 сентября в Свердловскую область завезли 267 т цветов, среди которых розы, герберы, хризантемы, альстрамерии, гвоздики и лилии. В прошлом году в регион прибыло 153 т цветов, то есть рост составил 75%", - сказали в ведомстве, не уточнив причин увеличения поставок.

В пресс-службе добавили, что цветы прибыли девятью сборными рейсами из Голландии. "На мировую цветочную биржу в Амстердам свозят цветы со всех уголков мира. Цветы, которые завезли в этом году, выросли в Эквадоре, Колумбии, Испании, Италии и других странах", - уточнили в таможенном управлении.

По данным Уральского таможенного управления, в этом году 14 февраля ко Дню Святого Валентина в регион было завезено 282 т цветов, а к Международному женскому дню - 608 т. По словам владельцев сети цветочных магазинов в Екатеринбурге, количество отечественных поставщиков ирисов и гербер увеличилось в этом году на 10-20%. Также на 30-40% больше стало российских тюльпанов, за исключением белых.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
16
Военные объекты прикрыли от удара авиации "противника" на учении РЭБ под Екатеринбургом
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
6
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
7
Ребенок случайно застрелил женщину на рыбалке в Югре
Темы дня
Реклама