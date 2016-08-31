Объем поставок цветов, завезенных к 1 сентября на Урал, увеличился на 75%

Футболист "Эвертона" Умар Ниасс отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 августа, 15:34
СМИ: в центре Италии произошла новая серия землетрясенийПроисшествия 31 августа, 15:27
Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"Политика 31 августа, 15:13
"Спартак" объявил об уходе футболистов Граната, Паршивлюка и ЯковлеваСпорт 31 августа, 15:07
Первая в Сибири служба "112" заработает в Новосибирской области с сентябряСибирь 31 августа, 15:05
Накопительная часть пенсии в России. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 15:02
Экс-глава спортклуба под Новосибирском получил срок за гибель 2 человек при падении Як-52Сибирь 31 августа, 14:59
СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублямиЭкономика и бизнес 31 августа, 14:58
Олег Меньшиков впервые сыграет в пьесе Шекспира в театре имени ЕрмоловойКультура 31 августа, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Объем поставок цветов, завезенных в период с 15 по 30 августа в Свердловскую область ко Дню знаний, увеличился на 75% по сравнению с показателем прошлого года и составил 267 т. В 2015 году в регион поступило 153 т цветочной продукции, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Уральского таможенного управления.
"В этом году к 1 сентября в Свердловскую область завезли 267 т цветов, среди которых розы, герберы, хризантемы, альстрамерии, гвоздики и лилии. В прошлом году в регион прибыло 153 т цветов, то есть рост составил 75%", - сказали в ведомстве, не уточнив причин увеличения поставок.
В пресс-службе добавили, что цветы прибыли девятью сборными рейсами из Голландии. "На мировую цветочную биржу в Амстердам свозят цветы со всех уголков мира. Цветы, которые завезли в этом году, выросли в Эквадоре, Колумбии, Испании, Италии и других странах", - уточнили в таможенном управлении.
По данным Уральского таможенного управления, в этом году 14 февраля ко Дню Святого Валентина в регион было завезено 282 т цветов, а к Международному женскому дню - 608 т. По словам владельцев сети цветочных магазинов в Екатеринбурге, количество отечественных поставщиков ирисов и гербер увеличилось в этом году на 10-20%. Также на 30-40% больше стало российских тюльпанов, за исключением белых.