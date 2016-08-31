Девочка, пострадавшая в аквапарке на Урале, находится в медикаментозной коме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа./ТАСС/. Девочка, пострадавшая в аквапарке "Лимпопо" в Екатеринбурге 28 августа, находится в медикаментозной коме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь областной детской клинической больницы № 1 Елена Жукова.

"Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое, она находится в медикаментозной коме", - сказала собеседница агентства, уточнив, что выводить девочку из комы планируют в пятницу.

Ранее ТАСС сообщал, что Следственное управление СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" по факту инцидента, произошедшего в аквапарке: 28 августа 10-летняя девочка, находясь на водных аттракционах, захлебнулась водой. По версии руководства аквапарка, ЧП произошло по вине родителей девочки.

Аквапарк "Лимпопо" был открыт в Екатеринбурге в 2005 году. Он стал первым и пока единственным подобным заведением в городе.