Жизнь в карантине: сибирская язва на Ямале стала ЧС всероссийского масштаба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин в среду подписал распоряжение о снятии карантина, введенного 25 июля из-за вспышки сибирской язвы. По оценке ряда экспертов, вспышка этой болезни в тундре стала полной неожиданностью для ветслужбы, властей, медиков и спасателей. На протяжении месяца силы и средства из регионов и Москвы были задействованы в ликвидации последствия опасного заболевания. Сибирскую язву победить удалось, а также выявить ряд проблем, связанных с диагностикой заболевания и вакцинацией северных оленей.

По последним данным, диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей, от кишечной формы болезни скончался 12-летний подросток

Опасная жара

Ученые установили, что спровоцировала вспышку сибирской язвы аномальная для ямальской тундры тридцатиградусная жара, которая держалась там на протяжении трех недель в июле. В результате глубина протаивания вечной мерзлоты в ЯНАО увеличилась на 10 сантиметров. Произошла активация старых могильников животных, павших от сибирской язвы. Олени во время каслания заражались спорами сибирской язвы, поедая траву.

Инфекцию также переносили кровососущие насекомые, отметил коллектив ученых под руководством доктора биологических наук Юрия Селянинова. Ученые также обнаружили в ЯНАО почти 60 потенциально опасных "захоронений" животных, погибших от сибирской язвы. Они отмечают, что практически вся территория Ямальского района ЯНАО, где проходит выпас оленей, является потенциально опасной по сибирской язве.

Карантин в тундре

По данным ученых, предположительно, первый случай гибели оленя от сибирской язвы произошел в стаде оленевода- частника 7 июля в районе устья реки Неросавейяха в районе озера Письето. В последующие несколько дней падеж был единичным - 1-3 головы в день, а 15 и 16 июля показатель падежа составлял уже 20 голов в день. С 17 по 19 июля у этого оленевода пало 200 голов северного оленя и 4 оленегонные собаки.

У других оленеводов-частников, стойбища которых располагались на расстоянии 7-12 км от первого, такого массового падежа оленей в эти дни не наблюдалось. По мнению заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова, именно запоздалая диагностика стала одной из причин вспышки сибирской язвы на Ямале. По его словам, местные ветеринары узнали об эпидемиологии сибирской язвы примерно через пять недель после того, как заболевание началось. Власов подчеркнул, что один из оленеводов, чтобы сообщить о падеже животных, четверо суток шел по тундре пешком.

Карантин в Ямальском районе ЯНАО был введен 25 июля. Погибло более 2,5 тыс. оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек, среди них более 50 детей. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей, 1 августа от кишечной формы болезни скончался 12-летний подросток.

Помощь Ямалу

Для ликвидации последствий сибирской язвы Минобороны России перебросило в ЯНАО новейший комплекс аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты КДА "Орлан". В помощь местным властям Центральный военный округ направил более 250 военнослужащих и около 30 единиц техники. За три недели специалисты химической защиты на Ямале обнаружили и уничтожили путем сжигания останки 2572 животных, погибших от опасной инфекции. Также проведена локальная дезинфекция хлорной известью зараженных участков, контрольные пробы земель подтвердили отсутствие инфекции в очаге.

Позже министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что угрозы распространения сибирской язвы с территории Ямало-Ненецкого автономного округа в другие регионы РФ нет. Она лично проверила "пояс безопасности", созданный вокруг очага заражения, после чего прошла курс химиопрофилактики, так как не была привита от опасной болезни. Аналогичный курс прошел губернатор Дмитрий Кобылкин, все врачи, спасатели и военные, участвовавшие в ликвидации последствий опасного заболевания.

Выводы и предложения

По мнению Власова, для предотвращения повторения ситуации нужно вернуть советский опыт вакцинации северных оленей от опасных инфекций, когда планы профилактики по особо опасным болезням, таким как сибирская язва, составлялись на федеральном уровне и вакцинация оленей проходила в обязательном порядке. После реформы ситуация изменилась, в результате олени не прививались много лет, что и привело к вспышке сибирской язвы на Ямале. В свою очередь, губернатор Дмитрий Кобылкин предложил возобновить производство в России противосибиреязвенного иммуноглобулина.

"Когда в этом году Ямал столкнулся со вспышкой инфекции, оказалось, что в стране нет постоянного производства данной вакцины. Пришлось ждать несколько дней, когда данные прививки будут изготовлены на заводе в Кирове, хотя вакцинация должна была начинаться немедленно", - сказал губернатор.

Всего на Ямал доставили порядка 127 тыс. доз прививок для людей и более 700 тыс. вакцин для животных. Оленеводам Ямальского района, где была зафиксирована сибирская язва, было передано 302 комплекта спутниковых телефонов. Связь для тундровиков-кочевников бесплатна. Все средства спутниковой связи оснащены тревожной кнопкой. По данным местных властей, сейчас главная задача - обеспечить безопасность жизнедеятельности и здоровья граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни и проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях округа.