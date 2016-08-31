Более 1,7 тыс. рабочих мест создадут на новом месторождении "Сургутнефтегаза"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. рабочих мест создадут на запущенном в среду Южно-Нюрымском месторождении "Сургутнефтегаза" в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Мы даем старт новому этапу в освоении богатств уватской земли, масштабы и качество проделанной работы впечатляют. Здесь будет создано более 1,7 тыс. рабочих мест, а каждый специалист-нефтяник обеспечит работой свыше 20 человек в смежных отраслях", - приводит пресс-служба слова губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Южно-Нюрымского нефтяное месторождения было открыто в 2010 году, а строительство объекта началось в октябре 2014 года. "За это время здесь проложено более 20 км дорог, около 70 км линий электропередач (ЛЭП), более 80 км трубопроводов, - отметили в пресс-службе. - Если в 2016 году предприятие планирует добыть на месторождении 140 тыс. т, то уже в 2018 году выйти на уровень в 800 тыс. т. Кроме того, здесь планируется использовать попутный нефтяной газ для выработки электроэнергии на нужды промысла и довести уровень его утилизации до 99%", - уточняется в сообщении.

По словам гендиректора ОАО "Сургутнефтегаз" Владимира Богданова, в 2018 году компания также планирует запустить Демьянское месторождение, которое как минимум в три раза крупнее Южно-Нюрымского. "Таким образом, вместе с группой месторождений на юге Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра), мы создаем кластер, где будет добываться 4 - 4,5 млн т нефти в год", - приводятся слова Богданова.

По данным властей, за последние десять лет нефтедобыча в Тюменской области без учета автономных округов выросла более чем в восемь раз. В 2015 году было извлечено почти 12 млн т "черного золота".