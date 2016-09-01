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Новый школьный технопарк с классом робототехники откроется в таежном поселке в Югре

Новости Урала
1 сентября, 7:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
В зал робототехники закуплено дополнительное оборудование, в том числе 3D-принтеры и 3D-сканеры. В технопарке появятся также различные цифровые лаборатории
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Новый корпус школы с современным технопарком и классом робототехники откроется в поселке Междуреченский в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор школы Сергей Росляков.

"В зал робототехники закуплено дополнительное оборудование, в том числе 3D-принтеры и 3D-сканеры. В технопарке появятся также различные цифровые лаборатории. Планируется, что здесь будет сконцентрирована исследовательская работа детей", - сказал он.

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Директор школы подчеркнул, что роботоклассы в округе есть пока только в Урае и Югорске. "Мы не первые, но развиваемся дальше - обновляем оборудование на более новое, технологичное, современное, дорогостоящее. Это техника нового уровня. Кроме того, мы можем охватывать большее количество детей", - добавил он.

Росляков сказал, что переоборудование роботокласса в технопарк стало возможно благодаря постройке нового корпуса. Все оборудование высокотехнологичной школы обошлось 47 млн рублей. "Из-за нового корпуса мы не только оборудовали технопарк, но и перешли на обучение в одну смену, что ранее было невозможно: не хватало места, дети ходили в школу в две смены. Также перешли на пятидневную систему", - отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что в этом году впервые было набрано 9 первых классов, а это более 200 человек. "Для населения одиннадцатитысячного города это много", - заметил он.

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