Новый школьный технопарк с классом робототехники откроется в таежном поселке в Югре

Мэрия Омска приобретет в лизинг 63 единицы техники для ремонта дорогСибирь 1 сентября, 9:31
Двойная поддержкаПФР 1 сентября, 9:24
Председатель cвердловского Законодательного cобрания поздравила земляков с Днем знанийНовости партнеров 1 сентября, 9:20
Помощник президента РФ: налоги в России повышать не надоЭкономика и бизнес 1 сентября, 9:18
Памятный знак, посвященный городам воинской славы, появится на Поклонной гореМосква 1 сентября, 9:18
Пассажиры задержанного почти на сутки рейса Новосибирск - Тунис пожаловались в прокуратуруСибирь 1 сентября, 9:15
Компенсация за заботуПФР 1 сентября, 9:12
Свердловский министр спорта поставил на победу 200 школьников в матче против ФК "Урал"Новости Урала 1 сентября, 9:08
Страховая или накопительная?ПФР 1 сентября, 9:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Новый корпус школы с современным технопарком и классом робототехники откроется в поселке Междуреченский в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор школы Сергей Росляков.
"В зал робототехники закуплено дополнительное оборудование, в том числе 3D-принтеры и 3D-сканеры. В технопарке появятся также различные цифровые лаборатории. Планируется, что здесь будет сконцентрирована исследовательская работа детей", - сказал он.
Директор школы подчеркнул, что роботоклассы в округе есть пока только в Урае и Югорске. "Мы не первые, но развиваемся дальше - обновляем оборудование на более новое, технологичное, современное, дорогостоящее. Это техника нового уровня. Кроме того, мы можем охватывать большее количество детей", - добавил он.
Росляков сказал, что переоборудование роботокласса в технопарк стало возможно благодаря постройке нового корпуса. Все оборудование высокотехнологичной школы обошлось 47 млн рублей. "Из-за нового корпуса мы не только оборудовали технопарк, но и перешли на обучение в одну смену, что ранее было невозможно: не хватало места, дети ходили в школу в две смены. Также перешли на пятидневную систему", - отметил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что в этом году впервые было набрано 9 первых классов, а это более 200 человек. "Для населения одиннадцатитысячного города это много", - заметил он.