Свердловский министр спорта поставил на победу 200 школьников в матче против ФК "Урал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт поставил на победу 200 школьников, которые в четверг проведут матч против футбольного клуба "Урал" в Екатеринбурге. Об этом он сообщил ТАСС.

Министр отметил, что такой матч в России проводится впервые и достоин Книги рекордов Гиннесса. "В уникальном матче, который проведут в четверг 200 школьников против футболистов "Урала", я ставлю на победу детей. Уверен, что они "не затопчут" футболистов, а будет избрана другая тактика игры", - отметил собеседник агентства.

По его словам, этот матч дает старт новому уникальному спортивному проекту, который может быть адаптирован и в других регионах РФ.

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, матч пройдет на футбольном поле открывшейся в четверг в Екатеринбурге школы №23 в районе Академический.

Кроме того, в школе будет проведена викторина на футбольную тематику, во время которой можно будет проверить свои знания в истории проведения чемпионатов мира.