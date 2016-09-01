Все природные пожары на территории Свердловской области потушены

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Все природные пожары на территории Свердловской области ликвидированы. За прошедшие сутки в регионе были потушены два пожара на площади 500 га, сообщили пресс-службе ГУ МЧС по области.
"На территории области за сутки были зарегистрированы два природных пожара на площади 500,01 га в Серовском и Ивдельском городских округах. Все пожары ликвидированы, действующих природных пожаров нет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в связи с завершением работ по тушению пожара на территории Серовского городского округа спасатели Уральского учебного спасательного центра были вывезены из зоны пожара бортом Ми-8 Уральского авиационно-спасательного центра МЧС России. В четверг они проследуют к месту постоянной дисклокации в поселок Новогорный Челябинской области.
Всего с начала пожароопасного периода 2016 года на территории области зарегистрированы 724 природных пожара на площади 3884,53 га, за аналогичный период 2015 года - 273 природных пожара на площади 1990,39 га. В связи с нормализацией лесопожарной обстановки особый противопожарный режим был снят в 5 муниципальных образованиях и продолжает действовать в 20 муниципалитетах области.