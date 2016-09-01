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Около 87 млн рублей дополнительно получат свердловские поликлиники и станции скорой помощи

Новости Урала
1 сентября, 10:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
До конца года в поликлиники, имеющие прикрепленное население, будет направлено дополнительно около 66 млн рублей, станции и отделения СМП получат более 21 млн рублей
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© Александр Колбасов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Поликлиники Свердловской области дополнительно получат до конца года около 66 млн рублей, также более 21 млн рублей будет направлено на финансирование станций и отделений скорой медицинской помощи региона. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Принято решение о том, что с 1 сентября финансирование свердловских поликлиник, а также станций и отделений скорой медицинской помощи (СМП) будет увеличено. До конца года в поликлиники, имеющие прикрепленное население, будет направлено дополнительно около 66 млн рублей. Станции и отделения СМП получат более 21 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что общая сумма финансирования поликлиник из системы обязательного медицинского страхования в текущем году составит 15,7 млрд рублей, а СМП - 2,9 млрд рублей. "Подушевой норматив финансирования поликлиники составит 201 рубль в месяц на одного прикрепленного к медорганизации жителя (сейчас норматив - 196 рублей, - прим. ТАСС). При этом самым "дорогим" остается детское население: детские поликлиники и больницы, оказывающие амбулаторную помощь, получат за каждого маленького пациента по 337 рублей в месяц", - пояснили там.

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