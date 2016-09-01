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Губерниев, Гараничев и Черезов представят заявку Тюмени на проведение ЧМ-2021 по биатлону

Новости Урала
1 сентября, 12:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Борьбу за право проведения чемпионата мира 2020 и 2021 годов ведут пять городов: Поклюка (Словения), Оберхоф (Германия), Антхольц (Италия), Нове-Место-на-Мораве (Чехия) и Tюмень (Россия)
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов, призер Олимпийских игр в Сочи Евгений Гараничев вошли в состав официальной делегации Тюменской области, которая представит в Кишиневе заявку на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Борьбу за право проведения чемпионата мира 2020 и 2021 годов ведут пять городов: Поклюка (Словения), Оберхоф (Германия), Антхольц (Италия), Нове-Место-на-Мораве (Чехия) и Tюмень (Россия). При этом Оберхоф выставил свою заявку только на 2020 год, а Тюмень - на 2021-й. Выборы столиц чемпионатов пройдут на 12-м конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит с 1 по 4 сентября в Кишиневе.

"Презентации заявочных оргкомитетов на право проведения ЧМ пройдут 4 сентября. Порядок выступления будет определен генеральным секретарем IBU 1 сентября", - сказали в пресс- службе.

В пятницу, 2 сентября, тюменцы проведут приветственный ужин для представителей IBU, национальных федераций и членов заявочных оргкомитетов. В состав официальной делегации Тюменской области также вошли олимпийские чемпионы по биатлону Луиза Носкова, Галина Куклева, вице- президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов, мисс Россия - 2016 Яна Добровольская, депутат Тюменской областной думы Павел Белявский, первый заместитель губернатора Наталья Шевчик и директор областного департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.

В работе конгресса принимает участие член правления Союза биатлонистов России, губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона проведет ряд встреч с представителями национальных федераций биатлона. Запланированы также переговоры с президентом IBU Андерсом Бессебером. На них речь пойдет о проведении в Тюмени этапов Кубка мира в 2017 и 2018 годах.

Всего в работе конгресса участвуют 128 человек, представляющих 50 национальных федераций. Им предстоит определить места проведения чемпионатов мира по биатлону 2020 и 2021 годов и очередного конгресса IBU, который состоится в 2018 году.

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