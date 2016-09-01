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"Русал" инвестирует в самую глубокую шахту России 3,6 млрд рублей до 2020 года

Новости Урала
1 сентября, 12:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Выход шахты на полную мощность намечен на 2018 год
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Шахта "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске

Шахта "Черемуховская-Глубокая" в Североуральске

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. "Русал" инвестирует в развитие самой глубокой шахты России - "Черемуховская-Глубокая" (Свердловская область, принадлежит "Севуралбокситруда", СУБР; входит в "Русал") - 3,6 млрд рублей в 2016-2020 годах. Об этом ТАСС сообщил директор СУБР Виктор Неустроев.

"Планируется, что инвестиции на период 2016-2020 годов превысят 3,6 млрд рублей", - сказал он.

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Ранее ТАСС сообщал, что с 2008 по 2014 год инвестиции в строительство шахты "Черемуховская-лубокая" составили 5 млрд рублей. Второй пусковой комплекс предприятия по добыче бокситов (алюминиевой руды) будет введен в декабре 2016 года - это рудный подъем для того, чтобы выдавать всю руду через "Черемуховскую-Глубокую". Оптимизация технологических процессов по транспортировке и выдаче руды на шахте позволит получить снижение себестоимости боксита по СУБРу на 15% и открыть доступ к новым залежам руды. На новой шахте планируется добывать до 1,2 тонн бокситов в год.

Неустроев добавил, что выход шахты на полную мощность намечен на 2018 год. "К этому времени будут введены в строй все необходимые объекты, в том числе и объекты третьей очереди (клетьевая подъемная установка - прим. ТАСС)", - пояснил он.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время посещения производства отметил, что объем бокситов, которые добывают в "Черемуховской-Глубокой", полностью обеспечивает потребность отечественных производителей и назвал это лучшим примером импортозамещения.

Предприятие "Севуралбокситруда" входит в число главных сырьевых баз уральских алюминиевых заводов - свыше 70% суммарного объема разрабатываемых бокситов в России связано с этим предприятием. Зимой 2008 года СУБР был продан вместе с другими предприятиями СУАЛ-холдинга UC RUSAL. UC RUSAL - является крупнейшим в мире производителем алюминия. Активы компании расположены в 13 странах на пяти континентах, в компанию входят 15 заводов по производству алюминия, 11 предприятий выпускают глинозем, 8 - добывают бокситы.

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