ФК "Урал" не смог победить 200 уральских школьников в товарищеском матче в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Урал" не смогли одержать победу над 200 учащимися 4-5 классов в товарищеском матче, который прошел на стадионе школы №23, открывшейся в районе Академический в Екатеринбурге. Встреча футболистов с детьми завершилась со счетом 1:1, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Матч был снят на видео, которое нужно для подачи заявки в "Книгу рекордов России". Ее мы отправим", - сказали организаторы матча.
"Футболисты нашей команды с большим удовольствием поучаствовали в матче, ведь дети дают только положительные эмоции. Никто не поддавался, все серьезно", - прокомментировал итог матча капитан команды ФК "Урал" Артем Фидлер.
Итогом встречи остался доволен и министр физической культуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт, который ставил на победу в матче на детей. "Итогом встречи доволен. Это уникальный матч. Все получили заряд положительных эмоций, особенно юные футболисты", - сказал Рапопорт.
Он добавил, что этот матч дает старт новому уникальному спортивному проекту, который может быть адаптирован и в других регионах РФ.
"Уроки футбола" прошли после торжественной линейки в честь Дня знаний в 11 городах - организаторах ЧМ-2018. Задача таких особенных уроков - рассказать ученикам о предстоящих мировых спортивных событиях в России, воспитать культуру боления, привить здоровый образ жизни и любовь к спорту. Не менее важно рассказать молодому поколению о масштабных изменениях в родном городе.