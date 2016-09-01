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Космонавт Рыжиков поздравил с Байконура школьников ХМАО с началом учебного года

Новости Урала
1 сентября, 12:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Сам Сергей Рыжиков - уроженец Ханты-Мансийского автономного округа и учился в Нижневартовской школе № 12
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Космонавт Сергей Рыжиков

Космонавт Сергей Рыжиков

© Александр Щербак/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков, уроженец Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), поздравил школьников округа с Днем знаний с космодрома Байконур. Об этом ТАСС сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Учеба в школе - это важный труд. Ребята, не пренебрегайте им! То, что вы успеете узнать, чему сумеете научиться в школьные годы, очень пригодится вам в жизни. Школа - это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос!", - говорится в поздравлении Рыжикова.

Сам космонавт учился в Нижневартовской школе № 12. "Сердечно благодарен нашим учителям, я всегда стараюсь побывать в Нижневартовской школе № 12, в которой учился. Самое ценное, что мы получаем в школе - это яркий пример учителей достойного служения людям, преданности своей профессии. Спасибо вам за уроки доброты и терпения, уроки любви к Родине", - добавил космонавт.

Через несколько недель экспедиция, в которой принимает участие Рыжиков, стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Поздравление с Днем знаний в адрес губернатора округа Натальи Комаровой направил и первый заместитель гендиректора, статс-секретарь "Объединенной ракетно- космической корпорации" Денис Кравченко. "Выражаю вам глубокую признательность за вклад, который вы вносите в дело сохранения и наследия, популяризации достижений отечественной космонавтики и содействия профессиональной ориентации детей и молодежи округа для работы в высокотехнологичных отраслях российской экономики", - отметил он.

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