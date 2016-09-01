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Особый противопожарный режим отменен в Челябинской области

Новости Урала
1 сентября, 13:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 1, сентября. /ТАСС
Период аномально высоких температур в регионе пройден
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об отмене особого противопожарного режима на территории Южного Урала. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления лесами региона.

"По решению главы региона с 1 сентября особый противопожарный режим в Челябинской области отменен. Дополнительные противопожарные меры в муниципалитетах будут вводиться по необходимости", - пояснили в пресс-службе ведомства.

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Лесопожарная обстановка в лесах на территории Южного Урала находится под контролем, добавили там. Период аномально высоких температур в Челябинской области пройден.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим посещения лесов был установлен губернатором Челябинской области 23 августа во всех муниципальных образованиях региона. Его введение в пресс-службе правительства Челябинской области мотивировали "сложной пожарной обстановкой, высоким классом пожарной опасности в лесах и большим количеством пожаров".

За минувшие сутки в регионе ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 28,4 га. По состоянию на утро 1 сентября на территории зеленого фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 536 пожаров на площади 2542,19 га, что в целом соответствует прошлогодним значениям.

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