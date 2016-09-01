Концерты памяти Владимира Высоцкого возродят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Традиция ежегодных концертов памяти поэта и музыканта Владимира Высоцкого будет возобновлена в Екатеринбурге. Ближайшее мероприятие состоится 27 января 2017 года. Об этом ТАСС сообщила руководитель музея Высоцкого Мария Головина.

"Концерт будет приурочен ко дню рождения Высоцкого, но пройдет на два дня позже официальной даты - пожелание сына поэта Никиты Высоцкого, - сказала Головина. - В этом году на концерте выступят Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр, Дмитрий Певцов с рок-группой "Картуш", Никита Высоцкий. Это те артисты, которые в авторской манере, качественно исполняют песни рок-музыканта. Безусловное украшение концерта - Екатерина Гусева, она изумительно исполняет песни Высоцкого, хотя девушкам это обычно не совсем удается.

Головина пояснила, что поклонники Владимира Высоцкого также увидят и редкую документальную хронику музыканта. "Это будет концерт со своей непередаваемой атмосферой, потому что жители Екатеринбурга любят творчество Высоцкого. И артисты с удовольствием отзываются на предложение приехать в столицу Урала - знают, что это будет интересно и ярко. Да и атмосфера в зале всегда очень приятная, есть отдача от зрителя, что важно для артиста", - сказала она.

Последний концерт прошел в ноябре 2013 года и был приурочен к 75-летию со дня рождения Высоцкого, в тот год артисты отправились в тур по городам, после чего концерты не проводились.

Музей Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в 2013 году. В основу экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого. В Екатеринбурге поэт был два раза. В Музее полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал.

В музее также представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года, восковая фигура Владимира Высоцкого, созданная скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского музея. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Высоцкого французская актриса Марина Влади. Специально для музея были выкуплены 37 лотов, среди которых иконы, картины и украшения, которые принадлежали семье Высоцкого-Влади. Самый ценный экспонат - последнее стихотворение Высоцкого, которое он написал за полтора месяца до своей смерти и посвятил его жене Марине Влади, этому документу присвоена категория "Культурная ценность Российской Федерации".