Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концерты памяти Владимира Высоцкого возродят в Екатеринбурге

Новости Урала
1 сентября, 13:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
В январе 2017 года в городе выступят Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр, Дмитрий Певцов с рок-группой "Картуш", Никита Высоцкий
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Традиция ежегодных концертов памяти поэта и музыканта Владимира Высоцкого будет возобновлена в Екатеринбурге. Ближайшее мероприятие состоится 27 января 2017 года. Об этом ТАСС сообщила руководитель музея Высоцкого Мария Головина.

27 июля Новости Урала
Одну из пяти гитар Высоцкого выставили в новой очереди музея имени поэта в Екатеринбурге

"Концерт будет приурочен ко дню рождения Высоцкого, но пройдет на два дня позже официальной даты - пожелание сына поэта Никиты Высоцкого, - сказала Головина. - В этом году на концерте выступят Екатерина Гусева, Александр Ф. Скляр, Дмитрий Певцов с рок-группой "Картуш", Никита Высоцкий. Это те артисты, которые в авторской манере, качественно исполняют песни рок-музыканта. Безусловное украшение концерта - Екатерина Гусева, она изумительно исполняет песни Высоцкого, хотя девушкам это обычно не совсем удается.

Головина пояснила, что поклонники Владимира Высоцкого также увидят и редкую документальную хронику музыканта. "Это будет концерт со своей непередаваемой атмосферой, потому что жители Екатеринбурга любят творчество Высоцкого. И артисты с удовольствием отзываются на предложение приехать в столицу Урала - знают, что это будет интересно и ярко. Да и атмосфера в зале всегда очень приятная, есть отдача от зрителя, что важно для артиста", - сказала она.

Последний концерт прошел в ноябре 2013 года и был приурочен к 75-летию со дня рождения Высоцкого, в тот год артисты отправились в тур по городам, после чего концерты не проводились.

5 мая Новости Урала
Медаль Пушкина Марины Влади и часы Высоцкого показали в Екатеринбурге

Музей Высоцкого в Екатеринбурге был открыт в 2013 году. В основу экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого. В Екатеринбурге поэт был два раза. В Музее полностью восстановлен гостиничный номер, в котором он проживал.

В музее также представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года, восковая фигура Владимира Высоцкого, созданная скульптором Александром Сильницким по заказу екатеринбургского музея. В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который организовала вдова Высоцкого французская актриса Марина Влади. Специально для музея были выкуплены 37 лотов, среди которых иконы, картины и украшения, которые принадлежали семье Высоцкого-Влади. Самый ценный экспонат - последнее стихотворение Высоцкого, которое он написал за полтора месяца до своей смерти и посвятил его жене Марине Влади, этому документу присвоена категория "Культурная ценность Российской Федерации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама