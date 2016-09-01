Новая школа в Екатеринбурге стоимостью 1,2 млрд рублей приняла первых учеников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Новая школа стоимостью 1,2 млрд рублей в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - приняла в четверг первых учеников.

"В новую школу пришли 1250 детей, из них 400 учеников перешли из других образовательных учреждений, уже в этом году школа набрала 11 начальных классов", - сказал генеральный директор компании-застройщика "РСГ- Академическое" Виктор Киселев. Он отметил, что в связи с нехваткой мест в других школах района строительство образовательных учреждений сейчас очень актуально. "В двух других школах района сейчас 4000 детей, хотя эти образовательные учреждения рассчитаны на гораздо меньшее количество учеников. Спрос на обучение в микрорайоне очень высокий - только за месяц в близлежащих домах рождается по 150 детишек, поэтому строительство таких учебных заведений необходимо", - пояснил он.

Школа в микрорайоне Академический в Екатеринбурге - это первый объект, построенный в рамках целевой федеральной программы по строительству новых школ в Свердловской области. Ранее губернатор Свердловской области сообщал, что из регионального бюджета на строительство школы было выделено более 600 млн рублей, остальные деньги были выделены из федерального и муниципального источников финансирования. На пяти этажах разместились около 100 кабинетов, бассейн, хореографический, гимнастический и спортивный залы, библиотека, в здании есть римские аудитории, где для учеников будут проводить лекции по общеобразовательным дисциплинам ученые Уральского отделения РАН.

Губернатор также отметил, что общий объем расходов регионального бюджета Свердловской области в рамках госпрограммы "Развитие образования в Свердловской области до 2020 года" в 2016 году составит почти 48 млрд рублей. "Из них 15,1 млрд предусмотрено на развитие дошкольного образования, почти 26,1 млрд - на развитие системы общего образования, более 4,5 млрд - на развитие системы профессионального образования региона", - пояснили ТАСС в областном Минобразования.

Как сообщил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, в регионе в первые классы пошли сегодня 55 тыс. детей, а всего за парты сели около 400 тыс. школьников. В аудитории вузов и средних профессиональных учреждений пришло более 250 тыс. студентов.