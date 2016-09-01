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Один человек погиб при крушении мотопланера в Свердловской области

Новости Урала
1 сентября, 18:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС
Начата доследственная проверка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Один человек погиб при крушении мотопланера "Бланик Л-13" в Свердловской области, начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе уральского Следственного управления на транспорте СК РФ.

"В четверг вечером на посадочной площадке поселка Туринская Слобода (Слободо-Туринский район Свердловской области - прим. ТАСС) потерпел крушение мотопланер "Бланик Л-13". В результате крушения погиб один человек. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, летательный аппарат при взлете с посадочной площадки потерпел крушение. На борту воздушно судна находился пилот, который в результате происшествия скончался. "В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.

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