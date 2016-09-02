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Ученые обнаружили в Тюменской области средневековое захоронение тюрков

Новости Урала
2 сентября, 9:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
По словам ученых, захоронение было разграблено еще в петровские времена, когда местные жители искали в курганах золото и серебро
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили в районе Ингальской долины в Тюменской области захоронение с останками древних людей и лошадей. По предварительным данным, захоронение датировано IX-XI веками, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

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"Сотрудники и студенты кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков ТюмГУ работали в большом археологическом районе в Ингальской долине на могильнике Медный борок, открытом в прошлом сезоне. Обнаружено захоронение с останками людей и коней, что является признаком тюркской культуры. Захоронение относится к периоду развитого средневековья, то есть датированы IX-XI веками", - приводит пресс-служба слова доктора исторических наук, профессора кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков ТюмГУ Натальи Матвеевой.

По словам ученых, захоронение было разграблено еще в петровские времена. "Тогда местные жители искали в курганах золото и серебро. Скелеты людей сильно разрушены, но возле них сохранились горшки и личные вещи", - сказала Медведева. Также рядом с захоронениями обнаружены кострища, фрагменты которых археологи отправили на радиоуглеродный анализ, чтобы достоверно установить приблизительные даты захоронения, отметила профессор.

В пресс-службе вуза подтвердили, что в следующем году археологи продолжат работу в этом районе. "Некоторые останки были расчленены, судя по скелетам, головы были захоронены отдельно от тел. Возможно, это следы казни. Точного ответа мы пока не знаем, но перед нами очень драматический эпизод в покорении Западной Сибири кочевниками", - пояснила Матвеева.

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