Последний пациент, заразившийся сибирской язвой, выписан из больницы на Ямале

Шестилетняя девочка Маша, которая находилась в больнице на протяжении пяти недель © Пресс-служба губернатора ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Последний пациент - шестилетняя девочка, заразившаяся сибирской язвой, выписана из инфекционного отделения Салехардской окружной клинической больницы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Из инфекционного отделения Салехардской окружной клинической больницы выписан последний выздоровевший пациент после заражения сибирской язвой. Это шестилетняя девочка, которая находилась в больнице пять недель. Ребенок сейчас абсолютно здоров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, утром рейсом санитарной авиации она отправилась на вертолете в Яр-Сале, откуда ее доставят к родителям в новое чистое стойбище. "Всего в период вспышки на лечение было доставлено 97 человек с подозрением на заражение. Все пациенты прошли курс профилактического лечения, а те, у кого наличие инфекции подтвердилось, были успешно вылечены салехардскими врачами и провакцинированы", - добавили там.

На данный момент провакцинировано против сибирской язвы более 14 тыс. человек из группы риска, уже привито более 350 тыс. северных оленей. "В очаге заражения установлены специальные ограничительные знаки, здесь запрещена любая хозяйственная деятельность. Тундровикам завезены продукты и необходимые вещи, предметы первой необходимости", - отметили в пресс-службе.

В Ямальском районе округа 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тыс. оленей. Карантин был снят 31 августа, но реабилитационные мероприятия продолжаются. Диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни.

По словам ученых, вспышку сибирской язвы спровоцировала аномальная для ямальской тундры тридцатиградусная жара, которая держалась там на протяжении трех недель в июле. В результате глубина протаивания вечной мерзлоты в ЯНАО увеличилась на 10 см. Произошла активация старых могильников животных, павших от сибирской язвы. Олени во время каслания заражались спорами сибирской язвы, поедая траву.