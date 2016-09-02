Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Екатеринбургского зоопарка спасли новорожденного детеныша канадской пумы с помощью специального инкубатора для детей, разработанного на уральском заводе. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Игорь Пермяков.
"Детеныш появился на свет 14 июля у канадских пум Севена и Юты, но он родился раньше срока, и специалистам отдела хищных и мелких млекопитающих пришлось стать ему приемными родителями и самостоятельно выкармливать. Первое время маленький пуменок находился в брудере (инкубатор - прим. ТАСС) для цыплят с постоянной температурой под кислородом. Однако затем по показаниям здоровья возникла необходимость поместить детеныша в инкубатор для новорожденных детей", - сказал Пермяков.
Сотрудники зоопарка обратились за помощью к "Уральскому оптико-механическому заводу имени Э.С. Яламова" (УОМЗ), где производят такие инкубаторы. "Руководство УОМЗ откликнулось на просьбу и в течение суток предоставило безвозмездно специальный инкубатор для новорожденных. Это позволило провести интенсивную терапию и стабилизировать состояние детеныша пумы", - уточнили в зоопарке.
Как отметил начальник департамента завода по продвижению и продажам гражданской продукции по РФ Евгений Плехов, просьба оказалась не совсем стандартной. "Мы адаптировали одну из выпускаемых моделей инкубаторов и на утро следующего дня, после монтажа оборудования в зоопарке, детеныш пумы был помещен в инкубатор УОМЗ, где успешно выхаживался в течение 10 дней", - сообщил он.
Сейчас малыш чувствует себя хорошо, пытается ходить и с любопытством наблюдает за окружающим миром. Сотрудники зоопарка круглосуточно находятся рядом с ним, кормят его 8 раз в сутки молочной смесью для котят и 1 раз в день перепелиными яйцами.