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Движение на трассе Тюмень - Екатеринбург, ограниченное из-за ДТП, восстановлено

Новости Урала
2 сентября, 10:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
В настоящее время спасатели ведут работы по разбору завалов от сгоревших транспортных средств для точного определения количества погибших
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Движение на 196-м км трассы Екатеринбург-Тюмень, ранее перекрытое в обе стороны из-за столкновения легкового и грузового автомобилей восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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"В настоящее время спасатели ведут работы по разбору завалов от сгоревших транспортных средств для точного определения количества погибших. Движение транспорта на данном участке автодороги восстановлено", - сказали там.

Как уточнили в ГИБДД, сегодня в 07:10 по местному времени (05:10 мск) на 196-м км автодороги Екатеринбург- Тюмень, по предварительной информации, водитель автомобиля "Ховер" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес" с прицепом. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля "Ховер" и его пассажиры - женщина и ребенок - погибли. Водитель грузового автомобиля госпитализирован в больницу с травмами.

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