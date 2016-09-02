Движение на трассе Тюмень - Екатеринбург, ограниченное из-за ДТП, восстановлено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Движение на 196-м км трассы Екатеринбург-Тюмень, ранее перекрытое в обе стороны из-за столкновения легкового и грузового автомобилей восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"В настоящее время спасатели ведут работы по разбору завалов от сгоревших транспортных средств для точного определения количества погибших. Движение транспорта на данном участке автодороги восстановлено", - сказали там.

Как уточнили в ГИБДД, сегодня в 07:10 по местному времени (05:10 мск) на 196-м км автодороги Екатеринбург- Тюмень, по предварительной информации, водитель автомобиля "Ховер" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес" с прицепом. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля "Ховер" и его пассажиры - женщина и ребенок - погибли. Водитель грузового автомобиля госпитализирован в больницу с травмами.