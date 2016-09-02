Мороков: проникновение криминалитета расшатало обстановку в Рефтинском спецучилище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Проникновение криминалитета в Рефтинское специальное училище закрытого типа (Свердловская область) дестабилизировало обстановку в учреждении и привело к массовому побегу детей. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков.

"В ходе инспекции в училище выявлена серьезная проблема - проникновение в учреждения данного типа профессионального криминалитета со своими смотрящими. Никто на это толком внимания не обращал. По словам одного из воспитанников, именно воровские понятия стали причиной побега. В частности, подростки не хотели есть из одной посуды с теми, кто подвергся насилию", - сказал Мороков.

"Я не исключаю, что это только верхушка айсберга, и там есть проблемы более глубинного характера. Происходит раскачивание системы таких училищ, очень серьезный наезд внешнего криминалитета на такие детские учреждения, где некоторые пытаются делать бунты и организовывать побеги. Подростки из Рефтинского училища показывают представителям правоохранительных органов, что они сильнее, это их протест, и с этим нужно бороться", - отметил омбудсмен.

По его мнению, для исправления ситуации в данных учреждениях нужно использовать опыт ФСИН по оперативной работе. "В данной случае уже невозможно применять системы наказания, которые действуют сейчас в учреждениях такого типа, как Рефтинское спецучилище", - добавил Мороков.

Подростки вечером 31 августа отказались от приема пищи, устроили беспорядки на территории спецучилища, разбили стекло входных дверей. Часть из них покинула территорию спецшколы. По данным Морокова, сейчас в розыске находятся 7 подростков.

Следственный отдел по городу Асбест СК РФ организовал доследственную проверку по факту массового побега воспитанников Рефтинского училища. По предварительным данным, сбежавшие были не согласны с порядками, установленными в учреждении. Ранее ТАСС сообщал, что глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева взяла инцидент в Рефтинском училище на личный контроль.