Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале

Новости Урала
2 сентября, 12:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
Он имеет необычную форму и сложен по техническому исполнению
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3586620.stepNow *12 +1}} - 8 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3586620.sliderLength-1}}
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
Выбор редакции
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе 2 сентября, 10:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня 2 сентября, 9:12
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замминистра энергетики РФ Антон Инюцын
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ 2 сентября, 1:34
Александр Кержаков
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018 1 сентября, 17:10
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября 1 сентября, 10:18
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение 1 сентября, 9:00
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3586620'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3586620'].sliderLength - 1}}
+
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ
© Пресс-служба ЧелГУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Российские ученые планируют изучить состав металла ритуального ножа эпохи бронзы, который был обнаружен во время археологической экспедиции в Пластовском районе Челябинской области. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Елена Куприянова.

"Во время раскопок погребального комплекса бронзового века у села Степное был обнаружен кинжал эпохи бронзы. Мы предполагаем, что он использовался при жертвоприношении животных. В дальнейшем мы хотим провести всестороннее исследование этой необычной находки совместно с коллегами, чтобы изучить состав металла", - сказала Куприянова.

Смотрите также
Арсенал времен Ивана Грозного нашли при раскопках в Подмосковье

Она отметила, что найденный кинжал имеет необычную форму и сложен по техническому исполнению. "Технология, по которой изготовлен предмет, не уступает современной. Вещи такого уровня сложности изготовления никогда ранее не находились в современных могильниках региона. Необходимо провести различные исследования, в частности, спектральный и химический анализы для того, чтобы попытаться выяснить, где и когда был изготовлен кинжал", - добавила она.

В пресс-службе вуза пояснили, что на сегодняшний день этот могильник является одним из самых богатых и интересных среди современных эпохе Аркаима. "В древности погребение было ограблено, в нем находились останки не менее двух человек, а также женские украшения, которые мы бы также хотели отреставрировать", - уточнила Куприянова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале
4
Сотрудники Екатеринбургского зоопарка выходили малыша пумы в детском инкубаторе
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Накопительную часть пенсии планируется заморозить на три года
7
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
Темы дня
Реклама