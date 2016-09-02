Российские ученые изучат состав металла древнего кинжала, найденного на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Российские ученые планируют изучить состав металла ритуального ножа эпохи бронзы, который был обнаружен во время археологической экспедиции в Пластовском районе Челябинской области. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Елена Куприянова.
"Во время раскопок погребального комплекса бронзового века у села Степное был обнаружен кинжал эпохи бронзы. Мы предполагаем, что он использовался при жертвоприношении животных. В дальнейшем мы хотим провести всестороннее исследование этой необычной находки совместно с коллегами, чтобы изучить состав металла", - сказала Куприянова.
Она отметила, что найденный кинжал имеет необычную форму и сложен по техническому исполнению. "Технология, по которой изготовлен предмет, не уступает современной. Вещи такого уровня сложности изготовления никогда ранее не находились в современных могильниках региона. Необходимо провести различные исследования, в частности, спектральный и химический анализы для того, чтобы попытаться выяснить, где и когда был изготовлен кинжал", - добавила она.
В пресс-службе вуза пояснили, что на сегодняшний день этот могильник является одним из самых богатых и интересных среди современных эпохе Аркаима. "В древности погребение было ограблено, в нем находились останки не менее двух человек, а также женские украшения, которые мы бы также хотели отреставрировать", - уточнила Куприянова.