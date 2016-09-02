Туроператоры Урала прогнозируют падение цен на чартеры в Турцию на 30% к середине сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября./ТАСС/. Уральская ассоциация туризма прогнозирует падение цен на чартеры в Турцию на 20-30% к середине сентября. Такой прогноз озвучил член правления ассоциации Максим Пузанков.

"Пока цены на билеты на ближайшие рейсы довольно высокие. Я думаю, что цены снизятся на 20-30% после первой недели перевозки. Это произойдет после того, как станут известны данные о турпотоке, а также будут озвучены предложения авиаперевозчиков,", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Пузанков добавил, что спрос на билеты в Турцию небольшой. "В частности, до сих пор не заполнен борт первого рейса, который отправится 4 сентября", - добавил он.

По словам члена правления Уральской ассоциации туризма, сейчас ситуация "выглядит гораздо более благополучной, чем месяц назад". "Тогда, в пик сезона, мы сразу говорили, что возникнут сложности с авиаперевозкой. Сейчас момент довольно подходящий, так как заканчиваются туры традиционных летних направлений - туроператоры готовы в течение ближайшей недели-двух завернуть большое количество самолетов с таких направлений, как Испания и Греция", - сказал он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений за атаку на самолет началась нормализация отношений Москвы и Анкары. Эксперты Минтранса РФ изучили вопросы, связанные с безопасностью турецких аэропортов, и направили соответствующий отчет в правительство.