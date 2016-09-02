Туроператоры Урала прогнозируют падение цен на чартеры в Турцию на 30% к середине сентября

Янукович пожаловался в украинскую полицию на генпрокурора ЛуценкоМеждународная панорама 2 сентября, 13:39
Исполком ФГР: Трефилов продолжит работу в женской сборной РФ по гандболуСпорт 2 сентября, 13:37
Самедов: Черчесов постоянно говорит футболистам, что они лучшие, и это всем приятноСпорт 2 сентября, 13:36
Досрочное голосование на выборах в Госдуму проходит в 33 регионах РоссииПолитика 2 сентября, 13:31
Военные начали восстанавливать электроснабжение в затронутом паводком в Приморье поселкеАрмия и ОПК 2 сентября, 13:26
Екатеринбург окутал смог из-за природных пожаровНовости Урала 2 сентября, 13:26
Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС прошел испытания на 100% мощностиНовости Урала 2 сентября, 13:24
Памфилова извинилась перед якутским кандидатом за неверные слова о подписях покойниковПолитика 2 сентября, 13:17
Спрос уральских туристов на отдых в Болгарии за год увеличился на 250%Новости Урала 2 сентября, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября./ТАСС/. Уральская ассоциация туризма прогнозирует падение цен на чартеры в Турцию на 20-30% к середине сентября. Такой прогноз озвучил член правления ассоциации Максим Пузанков.
"Пока цены на билеты на ближайшие рейсы довольно высокие. Я думаю, что цены снизятся на 20-30% после первой недели перевозки. Это произойдет после того, как станут известны данные о турпотоке, а также будут озвучены предложения авиаперевозчиков,", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
Пузанков добавил, что спрос на билеты в Турцию небольшой. "В частности, до сих пор не заполнен борт первого рейса, который отправится 4 сентября", - добавил он.
По словам члена правления Уральской ассоциации туризма, сейчас ситуация "выглядит гораздо более благополучной, чем месяц назад". "Тогда, в пик сезона, мы сразу говорили, что возникнут сложности с авиаперевозкой. Сейчас момент довольно подходящий, так как заканчиваются туры традиционных летних направлений - туроператоры готовы в течение ближайшей недели-двух завернуть большое количество самолетов с таких направлений, как Испания и Греция", - сказал он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений за атаку на самолет началась нормализация отношений Москвы и Анкары. Эксперты Минтранса РФ изучили вопросы, связанные с безопасностью турецких аэропортов, и направили соответствующий отчет в правительство.