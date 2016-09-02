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Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС прошел испытания на 100% мощности

Новости Урала
2 сентября, 13:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС
С начала года двумя блоками выработано 4526 млн кВт.ч электроэнергии
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Центральный зал энергоблока №4 с реактором БН-800 на Белоярской атомной электростанции

Центральный зал энергоблока №4 с реактором БН-800 на Белоярской атомной электростанции

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Новый реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) прошел 15-суточные испытания на 100-процентной мощности. Об этом говорится в корпоративной газете станции "Быстрый нейтрон".

"С 17 по 31 августа проведено 15-суточное комплексное опробование энергоблока №4 (БН-800) на номинальном уровне мощности. Следующим шагом станет получение от регулирующего органа Ростехнадзора заключения о соответствии проекту вводимого объекта", - сказано там.

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Энергоблоки №3 БН-600 и №4 БН-800 работают на номинальном уровне мощности. Величина выдачи их электрической мощности зависит от климатических условий - температуры воды в водохранилище, которая влияет на эффективность функционирования конденсаторов турбин. "С начала года двумя блоками выработано 4526 млн кВт часов электроэнергии", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, четвертый энергоблок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 17 августа заработал на 100% мощности.

БН-800 относится к реакторам замкнутого цикла, эксплуатация которого позволит минимизировать радиоактивные отходы и расширить топливную базу атомной энергетики. Новый энергоблок был запущен 10 декабря 2015 года на минимальном уровне мощности - 235 МВт. Стоимость строительства БН-800, который должен стать крупнейшим реактором на быстрых нейтронах в мире, оценивается в 145,649 млрд рублей.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова расположена в Свердловской области вблизи города-спутника Заречный. Станция введена в работу в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности БН-600.

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