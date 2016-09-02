Екатеринбург окутал смог из-за природных пожаров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Природные пожары стали причиной возникновения смога в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области. Местные жители с утра задыхаются от едкого дыма, город окутан голубой дымкой, передает корреспондент ТАСС.
"По информации старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области, на территории Екатеринбурга возник смог. Он вызван природными пожарами", - сказано в сообщении свердловского МЧС.
По данным ведомства, в Екатеринбурге действует два очага природных пожаров на общей площади 0,9 га, в том числе на территории Калиновского лесопарка, где на площади 0,6 га горит лесная подстилка. В ликвидации пожара участвуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.
В Кировском районе в Шарташском лесопарке горит лесная подстилка на площади 0,3 га. "Для ликвидации пожара направлены сотрудники 4-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС производят тушение с помощью ранцевых огнетушителей", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Там добавили, что в окрестностях Екатеринбурге в городе Верхняя Пышма на площади 1,5 га в районе поселка Исеть также горит подстилка. В тушении пожара задействованы лесники и арендаторы - всего девять человек и три единицы техники. Кроме того, в поселке Кедровое Свердловской области зафиксировано торфяной пожар на площади 45 га.
В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.