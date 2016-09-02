Юристы, экономисты и бухгалтеры - самые невостребованные профессии в Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Юристы, экономисты, бухгалтеры стали самыми невостребованными специальностями в Челябинской области на конец августа текущего года. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.
"Юристы, экономисты и бухгалтеры стали самыми невостребованными профессиями в Челябинской области. На конец августа в регионе было 62 вакансии юрисконсультов, 596 стояло на учете. Бухгалтеров - 93 вакансии и 1328 - на учете, экономистов - 50 вакансий и 864 - на учете", - сказал Смирнов.
Он отметил, что из-за низкой востребованности эти специалисты не могут получить высокооплачиваемую работу в регионе. "Особенно это касается вчерашних выпускников. Минимальная заработная плата у них составляет порядка 7,5 тыс. рублей. В условиях переизбытка предложения работодатель готов платить больше только в редких случаях", - отметил Смирнов.
Про данным службы занятости, самыми востребованными профессиями служащих в Челябинской области на конец августа по-прежнему остаются медицинские работники: медсестра (617 вакансий, максимальная зарплата - 30 тыс. рублей), врач (294 вакансии, максимальная зарплата - 100 тыс. рублей), фельдшер (258 вакансий, максимальная зарплата - 30 тыс. рублей). Кроме них, самыми востребованными являются работники сферы образования: воспитатель (201 вакансия, максимальная зарплата - 25 тыс. рублей), учитель (169 вакансий, максимальная зарплата - 25 тыс. рублей).
На 31 августа незанятых граждан в Челябинской области было 35486 человек, безработных - 31453 человек (по оценкам чиновников, комфортный для экономики региона уровень официально зарегистрированных безработных - 25-28 тыс. человек).