Количество погибших в результате ДТП на трассе Тюмень - Екатеринбург выросло до четырех

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате столкновения двух автомобилей на трассе Тюмень - Екатеринбург выросло до четырех. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, тело еще одного ребенка найдено при разборе завалов на месте аварии. Ранее ведомство сообщало о трех погибших.
"После разборов завалов сгоревших транспортных средств спасателями было установлено, что в ДТП погиб еще один ребенок", - сказали там.
Как уточнили в ГИБДД, в пятницу в 07:10 по местному времени (05:10 мск) на 196-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень водитель автомобиля Hover выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes с прицепом. После столкновения произошло возгорание автомобилей. В результате ДТП водитель автомобиля Hover и его пассажиры - женщина и, по уточненным данным, двое детей - погибли. Водитель грузового автомобиля госпитализирован в больницу с травмами.