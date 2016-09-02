Более 500 тыс. рублей получит тюменский завод на новое оборудование для фармацевтики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Более 500 тыс. рублей получит Тюменский химико-фармацевтический завод на покупку в лизинг нового оборудования для фармацевтического производства. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Государственную поддержку в этом году получит ОАО "Тюменский химико-фармацевтический завод". Решение об этом принято в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Субсидия в размере 530 тыс. рублей будет направлена на приобретение в лизинг нового оборудования, необходимого для фармацевтического производства. В прошлом году на эти цели предприятию уже выделяли около 320 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году за счет субсидий предприятие закупило шесть единиц оборудования. "Проекты по масштабной модернизации действующих промышленных предприятий особенно значимы для экономики области. Инвестиционный проект завода один из них. Он предполагает запуск производства новых препаратов, в том числе и тех, которые ранее закупались за рубежом", - подчеркнули в пресс-службе.

Тюменский химико-фармацевтический завод более 70 лет работает на фармацевтическом рынке и входит в список 50 крупнейших предприятий отрасли. Он обеспечивает Тюменскую область и другие регионы РФ лекарственными средствами, часть из них входит в список жизненно важных.