Около 3,5 тыс. жертв политических репрессий получат единовременные выплаты в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО- Югра), пострадавших от политических репрессий и реабилитированных, получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

"Единовременная денежная выплата реабилитированным югорчанам составит 3 тысячи рублей. Гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, выплатят по 1,5 тысячи рублей. Денежные средства получат почти 3,5 тысячи югорчан. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства", - говорится в сообщении департамента.

В 2016 году президент РФ подписал закон "Об увековечении памяти жертв политических репрессий", закрепляющий право органов государственной власти и органов местного самоуправления осуществлять меры по увековечению памяти жертв политических репрессий и оказывать поддержку НКО, занимающимся такой деятельностью.