Около 3,5 тыс. жертв политических репрессий получат единовременные выплаты в Югре

Китай по просьбе МЧС РФ снизил сброс воды в реки в связи с наводнением в ПриморьеОбщество 2 сентября, 15:45
"РИФ-Воронеж 2016" пройдет 16-17 сентябряНовости партнеров 2 сентября, 15:41
Памятник генералу ВДВ Василию Маргелову откроют в Екатеринбурге в ноябреНовости Урала 2 сентября, 15:38
Япония предложила России сотрудничество в IT-сфереЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:32
МЭР: новые проекты вряд ли будут финансироваться за счет новых лимитов средств ФНБЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:31
Глава КХЛ Чернышенко принял решение о заморозке трансферной деятельности трех клубовСпорт 2 сентября, 15:20
Улюкаев: оценка госпакета "Роснефти" в $11 млрд близка к реальностиЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:07
СМИ: Бэнкси и участник группы Massive Attack - один и тот же человекКультура 2 сентября, 15:05
Мантуров: Минпромторг предлагает разрешить продажу через интернет лекарств и алкоголяЭкономика и бизнес 2 сентября, 15:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО- Югра), пострадавших от политических репрессий и реабилитированных, получат единовременные денежные выплаты. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.
"Единовременная денежная выплата реабилитированным югорчанам составит 3 тысячи рублей. Гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, выплатят по 1,5 тысячи рублей. Денежные средства получат почти 3,5 тысячи югорчан. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства", - говорится в сообщении департамента.
В 2016 году президент РФ подписал закон "Об увековечении памяти жертв политических репрессий", закрепляющий право органов государственной власти и органов местного самоуправления осуществлять меры по увековечению памяти жертв политических репрессий и оказывать поддержку НКО, занимающимся такой деятельностью.